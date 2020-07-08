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فيديو 2- من زنازين انفرادية تابعة لقوات حفتر بترهونة

تداول حقوقيون وصفحات محلية ليبية مقطع فيديو يظهر غرفا صغيرة، قالوا إنها لسجون تابعة "لعصابة الكانيات التي تقاتل بجانب قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.