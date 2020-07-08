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01:37
فيديو 1من زنازين انفرادية تابعة لقوات حفتر بترهونة
تداول حقوقيون وصفحات محلية ليبية مقطع فيديو يظهر غرفا صغيرة، قالوا إنها لسجون تابعة "لعصابة الكانيات التي تقاتل بجانب قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر
8/7/2020
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