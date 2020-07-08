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صراع الهيمنة.. ماذا يحدث في درعا جنوبي سوريا؟

فتح بقاء فصائل كانت تتبع للمعارضة السورية وأصبحت موالية لروسيا في محافظة درعا الباب واسعا لصراع نفوذ وهيمنة بين الطرفين الفاعلين هناك، وهما روسيا وإيران.