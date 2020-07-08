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بعد طول انتظار.. عودة عروض الفلامنكو في إسبانيا

رغم أنغامها الحزينة فإن عودة عروض الفلامنكو إلى غرناطة تعتبر فأل خير ومرادفا لبدء تعافي القطاع السياحي وانتهاء الركود الاقتصادي في إسبانيا الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.