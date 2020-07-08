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اليونيسيف: اليمن أسوأ مكان في العالم بالنسبة للأطفال

أكدت مندوبة اليونيسيف في اليمن أن الأطفال فيه سيجدون أنفسهم على حافة المجاعة، وأن كثيرا منهم سيموتون إذا لم تتلقَ المنظمة تمويلا عاجلا لهم، واعتبرت أن اليمن أسوأ مكان في العالم بالنسبة للأطفال.
8/7/2020
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