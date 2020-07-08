05:17

النشرة الاقتصادية الأولى (2020/7/8)

أعلنت الجزائر إطلاق خطة اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز ومنح القطاع الخاص دورا أكبر، ونقل بيان للرئاسة الجزائرية أن الخطة يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة والقدرة الشرائية.