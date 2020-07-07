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25 عاما على اقتحام مدينة سربرنيتسا وارتكاب المجزرة فيها

مرت 25 عاما على اقتحام مدينة سربرنيتسا وارتكاب المجزرة فيها من قبل قوات صرب البوسنة. وآلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين ما زال يعثر على رفاتهم إلى اليوم ويدفنون مع إحياء الذكرى السنوية.
6/7/2020
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