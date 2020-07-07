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23:48
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/7)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/7) تفاعل رواد المنصات مع اغتيال الناشط العراقي هشام الهاشمي بعد تشييع جنازته في بغداد، كما رصدت التفاعل السوري المطالب بالإفراج عن السجناء في سجون النظام السوري.
7/7/2020
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