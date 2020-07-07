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شبكة تضم أكثر من تسعة عشرة شخصية وهمية للتحريض على قطر وتركيا وإيران

ديلي بيست تكشف عن شبكة تضم أكثر من تسعة عشرة شخصية وهمية نشرت عشرات مقالات الرأي في وسائل إعلام أمريكية محافظة للتحريض ضد قطر وتركيا وإير