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تشاد وليبيا.. اتهامات متبادلة

تتهم السلطات في تشاد جهات في حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا باحتضان شخصيات معارضة وتقديم الدعم لها، فيما تتهم حكومة الوفاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالاستعانة بمرتزقة من
7/7/2020
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