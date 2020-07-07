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ترويج “بلا حدود“.. مع سيف الدين عبد الفتاح

يستضيف برنامج “بلا حدود” غدا الأربعاء 8-7-2020، أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، مستشار رئيس الجمهورية المصري الأسبق