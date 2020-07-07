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بنك أهداف الحوثيين في العمق السعودي يتسع

ما عادت المواقع العسكرية أو حتى الحيوية فقط داخل المملكة مقصد صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة، بل تجاوزت ذلك كله إلى استهداف القصور الملكية السعودية.