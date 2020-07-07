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المواطن العربي وأحلام الهجرة

يعيش الكثير من الشباب العرب على آمال الهجرة للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لعلهم يحصلون على فرص حياة أفضل لهم ولأطفالهم.