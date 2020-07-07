20:00

الحصاد- ثغرات داخل الناتو.. الخلاف الفرنسي التركي بشأن ليبيا

تابع زين العابدين توفيق في الملف الثاني من "الحصاد" حال حلف شمال الأطلسي على ضوء الخلاف الفرنسي التركي بشأن ليبيا. متسائلا: هل كشف السجال عن ثغرات داخل الناتو؟