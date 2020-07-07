البث الحي
32:00

الحصاد- السعودية.. ما وراء التهم؟

سلطت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" الضوء على تقارير تكشف عن إعداد لجنة تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتوجيه تهم فساد لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
6/7/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- ثغرات داخل الناتو.. الخلاف الفرنسي التركي بشأن ليبيا

(الجزيرة)
20:00

الجزيرة هذا الصباح (6/7/2020)

51:50

الحصاد – حكومة اليمن.. مخاض عسير في الرياض

(الجزيرة)
18:46

الحصاد- تعامل السلطات السعودية مع جائحة كورونا

(الجزيرة)
33:31