32:00

الحصاد- السعودية.. ما وراء التهم؟

سلطت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" الضوء على تقارير تكشف عن إعداد لجنة تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتوجيه تهم فساد لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.