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وزارة الصحة الفلسطينية بغزة تحمل الاحتلال مسؤولية تردي الأوضاع الصحية

حمّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية بالقطاع، وعدم توفير العلاج لأكثر من 45% من المرضى.
6/7/2020
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