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نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/7/6)

تابعت “نشرتكم” (2020/7/6) تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة للأكاديمي الإماراتي المقرب من حكومة أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، قال النشطاء إنها تتضمن اعترافا بتورط الإمارات بقصف قاعدة الوطية في
6/7/2020
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