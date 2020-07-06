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الخرطوم تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم نقصا في إمدادات الكهرباء، إذ تصل مدة الانقطاع اليومية إلى نحو 10 ساعات. وتعزو الحكومة أسباب الانقطاع إلى تعطل صيانة المحطات، ومشاكل في توفير الوقود.