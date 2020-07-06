33:31

الحصاد- تعامل السلطات السعودية مع جائحة كورونا

سلط حسن جمول الضوء في الملف الأول من "الحصاد" على تعامل السلطات السعودية مع جائحة كورونا، وذلك في ظل اتهامات للرياض بإخفاء الأعداد الحقيقية، ومغادرة دبلوماسيين أميركيين بسبب تفاقم الأزمة.