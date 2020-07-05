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هل يحقق الاتحاد الأفريقي تقدما في مفاوضات سد النهضة؟

يجري الاتحاد الأفريقي وفريق المراقبين الخاص بمفاوضات سد النهضة لقاءات ثنائية اليوم مع ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا كل على حدة، لاستعراض مواقفهم من القضايا القانونية والفنية.