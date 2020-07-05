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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/7/5

صدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/7/5) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها الغضب السعودي بعد أيام من بدء تطبيق رفع قيمة الضريبة المضافة، وكذلك تفاعل الجزائريين مع ذكرى
5/7/2020
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