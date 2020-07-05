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ما وراء الخبر- أبعاد التنديد البريطاني بالوجود الأجنبي في حقول النفط الليبية

تساءلت حلقة الأحد (2020/7/5) من برنامج "ما وراء الخبر" عن أبعاد التنديد البريطاني بالوجود الأجنبي في حقول النفط الليبية، ودلالة تحذير لندن من تأثير ذلك على جهود السلام.
5/7/2020
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