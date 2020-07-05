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خارج النص- كتاب "في أيدي العسكر"

سلط برنامج "خارج النص" بتاريخ (2020/7/5) الضوء على كتاب "في أيدي العسكر" للكاتب الأميركي ديفيد باتريك الذي يكشف حقائق عن ثورة مصر عام 2011 وما تبعها من أحداث لا يرغب النظام الحالي بالكشف عنها.
5/7/2020
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