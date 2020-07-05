البث الحي
02:22

حكومة جديدة في الإمارات بهيكل جديد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي عن حكومة جديدة بهيكل جديد، حيث سيتم دمج نحو 50% من الهيئات الحكومية مع بعضها أو ضمن وزارات.
5/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مسلمو الروهينغا.. فرار من الموت بعد فقدان الأمل

02:19

"كوفيد 19".. سيارة عراقية صديقة للبيئة زمن كورونا

01:49

تنديدا برسم مسيء للسيستاني.. عراقيون يتظاهرون قرب السفارة السعودية

02:29

أجواء مزدحمة.. حوادث اعتراض متبادل بين مقاتلات روسية وأميركية فوق المحيطات

02:24