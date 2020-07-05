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حكومة جديدة في الإمارات بهيكل جديد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي عن حكومة جديدة بهيكل جديد، حيث سيتم دمج نحو 50% من الهيئات الحكومية مع بعضها أو ضمن وزارات.