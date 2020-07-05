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بكين وواشنطن.. مناورات وبوادر توتر ببحر جنوب الصين

يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين واشنطن وبكين، وهذه المرة حول بحر جنوب الصين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عزمها بدء تدريبات عسكرية بالمنطقة، ردا على مناورات أطلقتها الصين.
4/7/2020
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