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الاتفاق النووي الإيراني وأزمات تفريق الموقعين عليه

طهران غاضبة ومتخوّفة من تبدّل مواقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا. دول وعدت -ولم تفِ بعد- بالحفاظ على روح اتفاق تنصل منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويحث الآخرون على تمزيقه.