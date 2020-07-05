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03:06
الاتفاق النووي الإيراني وأزمات تفريق الموقعين عليه
طهران غاضبة ومتخوّفة من تبدّل مواقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا. دول وعدت -ولم تفِ بعد- بالحفاظ على روح اتفاق تنصل منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويحث الآخرون على تمزيقه.
4/7/2020
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