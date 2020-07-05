البث الحي
03:06

الاتفاق النووي الإيراني وأزمات تفريق الموقعين عليه

طهران غاضبة ومتخوّفة من تبدّل مواقف فرنسا وبريطانيا وألمانيا. دول وعدت -ولم تفِ بعد- بالحفاظ على روح اتفاق تنصل منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويحث الآخرون على تمزيقه.
4/7/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

تمديد الطوارئ بالأراضي الفلسطينية لمواجهة كورونا واتهامات للاحتلال بمنع العلاج

(الجزيرة)
02:40

حوادث اعتراض متبادل بين مقاتلات روسية وأميركية فوق المحيطات

(الجزيرة)
02:24

يحمل فرضيات تشكُل القمر.. ناسا وجامعة واشنطن تنشران بحثا جديدا

(الجزيرة)
01:32

رسام كاريكاتير سوري بالمهجر يسلط الضوء على معاناة شعبه

(الجزيرة)
02:56