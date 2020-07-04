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مناطق سيطرة الحوثيين.. أزمة حادة في المشتقات النفطية

تعاني المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أزمة حادة في المشتقات النفطية، أثّرت على قطاعات خدْمية كثيرة. ويتهم الحوثيون التحالف السعودي الإماراتي بعدم السماح بدخول ناقلات الوقود.