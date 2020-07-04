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معرض فني.. آية دياب تقدم رسوماتها عن الثورة السورية

أقامت الفنانة السورية آية دياب معرضا فنيا لرسوماتها عن الثورة السورية، في محاولة لإيصال رسالة من الشعب السوري إلى العالم، وقد جسدت الفنانة في لوحاتها مدينتها حلب التي غادرتها نازحة إلى ريف إدلب.
4/7/2020
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