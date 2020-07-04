25:49

ما وراء الخبر- ما مسؤولية بريطانيا عن الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن؟

ناقشت حلقة (4/7/2020) دلالة إصرار الحكومة البريطانية على مواصلة دعمها العسكري للسعودية؟ ومدى مسؤولية بريطانيا عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية ضد المدنيين في اليمن؟