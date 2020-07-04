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ليبيا.. حراك دبلوماسي وهدوء عسكري

رغم الحشود، يبقى الهدوء سيد الموقف على ساحات القتال في ليبيا. على النقيض، الحراك الدبلوماسي حثيث وصاخب في بعض العواصم. طرابلس كانت محطة وفد عسكري وسياسي تركي من جديد.
3/7/2020
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