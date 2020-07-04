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عبر تقنية الفيديو.. مفاوضات سد النهضة ما زالت مستمرة

تتواصل اليوم مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان عبر تقنية الفيديو. وتُجرى المفاوضات، التي استؤنفت أمس، بوساطة الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.