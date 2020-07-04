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جائحة كورونا تزيد حدة الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران

زاد تفشي جائحة كورونا حدة الوضع الاقتصادي في إيران المتضرر أصلا بسبب العقوبات الأميركية، كما تراجعت العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، وانخفضت القدرة الشرائية للمواطن.