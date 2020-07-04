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امتحانات البكالوريا في المغرب في ظل جائحة كورونا

بدأت في المغرب امتحانات البكالوريا، حيث يؤدي 441 ألف طالب هذه الامتحانات للمرة الأولى في ظل جائحة كورونا. واتخذت وزارة التعليم إجراءات وقائية بهدف حماية الطلاب وهيئات التدريس من خطر الإصابة بالفيروس.