04:14

النشرة الاقتصادية الأولى (2020/7/4)

قالت مصادر في أوبك إن أنغولا تقاوم ضغوطا من داخل المنظمة لتقليص إنتاجها بشكل أكبر بهدف الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، وإنها لن تتمكن من تقليص إنتاجها على النحو المطلوب في الفترة الحالية.