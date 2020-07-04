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التراث وعلاقته بالحاضر.. ما الذي نستفيده من معرفة تراث الأسلاف؟

يعرف التراث بأنه مجموعة قيم وممارسات وخبرات مختلفة توارثتها الأجيال وحافظت عليها بدرجات متفاوتة. وقد نهضت أمم وشعوب بفضل انفتاحها على تراثها وتراث حضارات أخرى واستفادت منه.