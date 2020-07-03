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وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان يزوران ليبيا

وصل وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين تركيا وليبيا.
3/7/2020
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