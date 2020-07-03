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مأساة عائلة فنزويلية.. وفاة الجد وإصابة باقي الأفراد بفيروس كورونا

حطمت مأساة كورونا رغبة عائلة فنزويلية في بداية حياة جديدة، حيث توفي الجد بعد إصابته بالفيروس، في حين يصارع 13 شخصا من أفراد العائلة هذا الوباء للبقاء على قيد الحياة.
3/7/2020
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