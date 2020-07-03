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ليبيا.. مقبرة جماعية بترهونة تضم 5 جثث مدفونة بملابسها

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمدينة ترهونة تضم 5 جثث مجهولة الهُوية جميعها مدفونة بملابسها، وأكدت الوزارة استمرار العمل للبحث عن الجثث.
3/7/2020
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