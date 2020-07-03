البث الحي
24:59

فوق السلطة-لولا كورونا

تناولت حلقة “فوق السلطة” (2020/7/3) المواضيع التالية: لولا كورونا لتحققت الرؤية والدولة الثانية. أميركا تنقل الدود للحوثيين بحاملة طائرات، والبحرين تنتج أول حاملة طائرات كرتونية.
3/7/2020
المزيد من أخرى
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

المرصد- بين التحريض على الفوضى وتضخيم الأزمة.. حملة إعلامية مصرية عربية على تونس

(الجزيرة)
24:52

المرصد- الإعلام السعودي يحرف حكم منظمة التجارة العالمية بقضية قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"

(الجزيرة)
24:47

فوق السلطة- السعودية تطارد التاريخ العثماني

(الجزيرة)
25:04

ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"

(الجزيرة)
00:50