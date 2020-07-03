search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:59
فوق السلطة-لولا كورونا
تناولت حلقة “فوق السلطة” (2020/7/3) المواضيع التالية: لولا كورونا لتحققت الرؤية والدولة الثانية. أميركا تنقل الدود للحوثيين بحاملة طائرات، والبحرين تنتج أول حاملة طائرات كرتونية.
3/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من أخرى
بعد أن أعلنت كروية الأرض.. هل تعلن الإمارات أن كورونا "فيروس"؟
المرصد- بين التحريض على الفوضى وتضخيم الأزمة.. حملة إعلامية مصرية عربية على تونس
تبرير أم تحريف؟.. الإعلام السعودي يروج لرواية أخرى في قضية قرصنة بث "بي إن سبورتس"
المرصد- الإعلام السعودي يحرف حكم منظمة التجارة العالمية بقضية قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"
الأكثر قراءة
جراء تفشي كورونا.. مغادرة جماعية للدبلوماسيين الأميركيين من السعودية
بعد تقارير عن مغادرته البرسا.. ميسي ورونالدو في يوفنتوس وحلم جماهير الكرة
يمني يخاطر بنفسه من أجل سيلفي في فوهة بركان
كواليس آخر أيامه.. ماكغريغور يعزي نور محمدوف بوفاة والده
مقاطع حول هذه القصة
المرصد- بين التحريض على الفوضى وتضخيم الأزمة.. حملة إعلامية مصرية عربية على تونس
play
24:52
المرصد- الإعلام السعودي يحرف حكم منظمة التجارة العالمية بقضية قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"
play
24:47
فوق السلطة- السعودية تطارد التاريخ العثماني
play
25:04
ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"
play
00:50