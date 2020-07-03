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50:14

سيناريوهات- مع استمرار الأزمة الاقتصادية.. إلى أين يتجه لبنان؟

تساءلت حلقة الخميس (2020/7/2) من برنامج "سيناريوهات" عما إذا كان لبنان يخطو نحو طريق مسدود في المفاوضات مع صندوق النقد مما قد يفضي إلى مزيد من التدهور وانهيار كامل.
2/7/2020
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