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سيناريوهات- مع استمرار الأزمة الاقتصادية.. إلى أين يتجه لبنان؟

تساءلت حلقة الخميس (2020/7/2) من برنامج "سيناريوهات" عما إذا كان لبنان يخطو نحو طريق مسدود في المفاوضات مع صندوق النقد مما قد يفضي إلى مزيد من التدهور وانهيار كامل.