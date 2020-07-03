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سلاح إيراني المصدر أم حوثي التصنيع.. تناقض روايات التحالف السعودي الإماراتي

خلافا لوصفهم الحوثيين بذراع إيران، اعتبر التحالف السعودي الإماراتي أن حملته العسكرية نوعية وأهدافها كانت ورشا حوثية لتصنيع الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق طائرات مسيرة.
2/7/2020
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