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سد النهضة.. على ماذا وقع السيسي عام 2015؟

ما تأكد خلال سنوات مضت أن ثمة إعلان مبادئ وُقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وأن محوره سد النهضة لا سواه، ليأتي تصريح وزير الري المصري ليثير شكوكا حول الأمر برمته.