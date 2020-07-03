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حمزة الأحمر يروي معاناة الإسعاف مع قوات حفتر

يروي حمزة الأحمر سائق إسعاف في المستشفى الميداني بعين زارة جنوبي طرابلس للجزيرة ما كانت تتعرض له فرق الإسعاف من مخاطر، ويقول إن قوات حفتر كانت تتعامل معهم كأهداف حربية.
3/7/2020
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