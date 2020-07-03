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حفر القبور.. واحدة من أكثر المهن ربحا في أفغانستان

كانت مهنة حفر القبور مهددة بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وانخفاض وتيرة العنف في البلاد، لكن فيروس كورونا أعاد لهذه المهنة رواجها، حيث ارتفع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير.