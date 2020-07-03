البث الحي
02:23

حفر القبور.. واحدة من أكثر المهن ربحا في أفغانستان

كانت مهنة حفر القبور مهددة بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وانخفاض وتيرة العنف في البلاد، لكن فيروس كورونا أعاد لهذه المهنة رواجها، حيث ارتفع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير.
3/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان يزوران ليبيا

(الجزيرة)
03:26

عالقون سودانيون بمصر يشكون تجاهل إعادتهم لبلادهم

(الجزيرة)
02:38

فلسطين.. الأجهزة الأمنية ستطبق قرار الإغلاق التام في الضفة الغربية

(الجزيرة)
02:36

السعودية وفرنسا.. أسلحة وانتهاكات

(الجزيرة)
02:26