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انخفاض الأجور.. معاناة عمال الأجرة اليومية في سوريا

يعاني عمال الأجرة اليومية في شمال سوريا من استمرار انخفاض أجورهم، بالتوازي مع انهيار قيمة الليرة السورية، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط أجورهم، وهو ما زاد الأعباء عليهم وفاقم من أوضاعهم المعيشية.