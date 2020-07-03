البث الحي
02:11

انخفاض الأجور.. معاناة عمال الأجرة اليومية في سوريا

يعاني عمال الأجرة اليومية في شمال سوريا من استمرار انخفاض أجورهم، بالتوازي مع انهيار قيمة الليرة السورية، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط أجورهم، وهو ما زاد الأعباء عليهم وفاقم من أوضاعهم المعيشية.
3/7/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان يزوران ليبيا

(الجزيرة)
03:26

عالقون سودانيون بمصر يشكون تجاهل إعادتهم لبلادهم

(الجزيرة)
02:38

فلسطين.. الأجهزة الأمنية ستطبق قرار الإغلاق التام في الضفة الغربية

(الجزيرة)
02:36

السعودية وفرنسا.. أسلحة وانتهاكات

(الجزيرة)
02:26