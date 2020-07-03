search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:11
انخفاض الأجور.. معاناة عمال الأجرة اليومية في سوريا
يعاني عمال الأجرة اليومية في شمال سوريا من استمرار انخفاض أجورهم، بالتوازي مع انهيار قيمة الليرة السورية، وسط غياب الدور الحكومي في ضبط أجورهم، وهو ما زاد الأعباء عليهم وفاقم من أوضاعهم المعيشية.
3/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان يزوران ليبيا
عالقون سودانيون بمصر يشكون تجاهل إعادتهم لبلادهم
فلسطين.. الأجهزة الأمنية ستطبق قرار الإغلاق التام في الضفة الغربية
السعودية وفرنسا.. أسلحة وانتهاكات
الأكثر قراءة
اعتقال ونفي وتشويه.. هكذا كافأ السيسي من قدموا الغطاء لانقلابه
الهند والصين.. صراع العمالقة على تخوم الهيمالايا
وفاة والد المصارع حبيب نور محمدوف بعد معاناة بسبب كورونا
يمني يخاطر بنفسه من أجل سيلفي في فوهة بركان
مقاطع حول هذه القصة
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان يزوران ليبيا
play
03:26
عالقون سودانيون بمصر يشكون تجاهل إعادتهم لبلادهم
play
02:38
فلسطين.. الأجهزة الأمنية ستطبق قرار الإغلاق التام في الضفة الغربية
play
02:36
السعودية وفرنسا.. أسلحة وانتهاكات
play
02:26