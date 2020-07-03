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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/7/3)

أصدر قاض أميركي أمرا بمصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين محملة في 4 ناقلات شحنتها إيران إلى فنزويلا. وذلك بعدما رفع مدعون أميركيون دعوى قضائية لمصادرة الشحنات من الناقلات التي ترفع علم ليبيريا.