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السعودية وفرنسا.. أسلحة وانتهاكات

عبر تخطيطها لتدريب جنود سعوديين على أرضها، تنتهك فرنسا التزاماتها بمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، حسب منظمة العفو الدولية، وتقول المنظمة إن فرنسا باعت عتادا عسكريا بأكثر من 6 مليارات يورو للرياض
3/7/2020
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