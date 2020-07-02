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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/2)

"نشرتكم" (2020/7/2) تابعت التفاعل المستمر بشأن قضية سد النهضة في مصر بعد تصريحات وزير الموارد المائية والري حول المفاوضات مع إثيوبيا وكيف أن القاهرة لم تتفق على الأطر القانونية لملء السد.
2/7/2020
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