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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/7/2)

"نشرتكم" (2020/7/2) تابعت التفاعل المستمر بشأن قضية سد النهضة في مصر بعد تصريحات وزير الموارد المائية والري حول المفاوضات مع إثيوبيا وكيف أن القاهرة لم تتفق على الأطر القانونية لملء السد.