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مغتربون– الحاج.. قصة هجرته وعضويته بالبرلمان السويدي

روت حلقة (2020/7/1) من برنامج "مغتربون" قصة النائب جمال الحاج عضو برلمان السويد الذي هاجر لهذا البلد عام 1982 بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا.