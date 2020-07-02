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خليفة حفتر.. لا انتصار عسكريا ولا حلفاء دائمين

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لم يعد ولن يعود كما كان قبل هزيمته في ترهونة، وهو اليوم غير موعود بانتصار في سرت.، بينما تزيد قائمة المتنصلين منه ومن أفعاله التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
1/7/2020
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